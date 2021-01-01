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01/關於我們
About
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2
02/合作客戶
Client
Client
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03/業務項目
Service
Service
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04/服務流程
Process
Process
5
05/作品案例
Works
Works
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06/聯絡桑河
Contact
Contact
我們立志成為
「真誠，且為品牌著想」
的數位夥伴。
・理解目標族群的喜好
・深入社群情境與數位體驗
・整合市場環境與消費趨勢
・不盲從科技或流行
桑河數位創立於1999年，深耕FMCG市場，
協助各大品牌掌握消費者與社群，
並提供適切的建議與幫助。
#01
Web
Design
網站企劃、設計
客製化品牌官網、電商官網
視覺設計、UI規劃、功能開發
#02
Digital
Campaign
數位活動企劃與執行、素材製作
消費者洞察、策略擬定
線上線下活動企劃執行
整體成效監測與優化
#03
Social
Marketing
社群操作與經營
社群策略擬定、內容規劃與經營
活動操作、成效監測與優化
#04
Media Buy
數位媒體購買
媒體宣傳策略制定、廣告投放規劃
網路媒體採購
Brifing
初步專案接觸
釐清需求
/ STEP 01
Discussion
進一步確認
內容與預算
/ STEP 02
Execution
確定合作後
開始整體專案規劃
/ STEP 03
Optimization
隨時監測並
優化專案成效
/ STEP 04
Analysis
結案數據分析
提供洞察與未來建議
/ STEP 05
# 品牌官網建置
# 客製化電商網站
# 行銷活動
# 社群經營
白蘭氏 /
萃雞精
＃官網建置、社群操作
・品牌形象網站設計
・SEO關鍵字操作
佳格食品 /
桂格燕麥飲
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
得意的一天 /
葵花油
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
桂格榖添樂
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
桂格滴雞精
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
桂格寶寶館
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・UI/UX規劃、後台開發
佳格食品 /
桂格愛力心
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
桂格三益菌
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
桂格堅果穀多多
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
佳格食品 /
天地合補EXX
＃官網規劃建置
・品牌形象網站設計
・網站UI/UX規劃
Za /
ZA
＃官網規劃建置
・宣傳素材製作
・網站維運作業
Uno /
Uno
＃官網規劃建置
・宣傳素材製作
・網站維運作業
高絲集團 /
雪肌精
＃官網建置與維運
・宣傳素材製作
・網站維運作業
高絲集團 /
Visee
＃官網建置與維運
・宣傳素材製作
・網站維運作業
高絲集團 /
ESPRIQUE
＃官網建置與維運
・宣傳素材製作
・網站維運作業
高絲集團 /
可潤媞
＃官網建置與維運
・宣傳素材製作
・網站維運作業
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雅詩蘭黛集團 /
雅詩蘭黛
＃EC官網建置與維運
・宣傳素材製作
・促銷頁面製作
雅詩蘭黛集團 /
倩碧
＃EC官網建置與維運
・宣傳素材製作
・促銷頁面製作
雅詩蘭黛集團 /
品木宣言
＃EC官網建置與維運
・宣傳素材製作
・促銷頁面製作
雅詩蘭黛集團 /
LAMER
＃EC官網建置與維運
・宣傳素材製作
・促銷頁面製作
克蘭詩 /
克蘭詩
＃EC官網建置與維運
・網站模組建置
・宣傳素材製作
高絲集團 /
黛珂
＃客製化EC官網
・網站UI規劃、管理功能開發
・會員功能開發\金、物流串接
近畿旅行社 /
近畿旅行社
＃客製化EC官網
・全站前後台UX規劃開發
・購票&報名功能模組
卡洛塔妮 /
百人試喝招募
＃活動企劃&執行
・品牌年度計畫
・數位活動操作
卡洛塔妮 /
咩樂地MV活動
＃活動企劃&執行
・品牌年度計畫
・數位活動操作
卡洛塔妮 /
專屬貼圖計畫
＃活動企劃&執行
・品牌年度計畫
・數位活動操作
卡洛塔妮 /
星際救援行動
＃活動企劃&執行
・品牌年度計畫
・數位活動操作
卡洛塔妮 /
咩咩營養小廚房
＃活動企劃&執行
・品牌年度計畫
・數位活動操作
UNIQLO /
無敵女人賞
＃活動企劃&執行
・O2O線上線下活動
・社群操作、新品宣傳
UNIQLO /
萬聖節活動宣傳
＃活動企劃&執行
・O2O線上線下活動
・社群操作、新品宣傳
蘭芝 /
蘭芝新品宣傳
＃活動企劃&執行
・O2O線上線下活動
・社群操作、新品宣傳
Nespresso /
社群維運
・策略擬定
・內容企劃
・活動操作、素材製作
Uniqlo /
社群維運
・策略擬定
・內容企劃
・活動操作、素材製作
UNIQLO /
外套新美學
・策略擬定
・內容企劃
・活動操作、素材製作
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