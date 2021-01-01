我們立志成為

「真誠，且為品牌著想」

的數位夥伴。

・理解目標族群的喜好

・深入社群情境與數位體驗

・整合市場環境與消費趨勢

・不盲從科技或流行



桑河數位創立於1999年，深耕FMCG市場，

協助各大品牌掌握消費者與社群，

並提供適切的建議與幫助。